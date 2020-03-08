Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejim güçlerinin saldırısı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın (23) ailesi ile telefonda görüştü. Baba Suat Akman ve anne Gülseren Akman'a taziye dileklerini ileten Erdoğan, “Öncelikle şehidimizin inanıyorum ki sizleri ağırlamak için hazırlığı var. Rabbim cennetiyle cemaliyle inşallah anne, baba, bütün aileyi cennetinde buluştursun. Biliyorsunuz peygamberimiz şehitliği özlemişti ve şehitlerimiz peygamberimize komşu. Böyle bir makama erişti. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizleri de bu mertebe ile mükafatlandırsın inşallah” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde Denizli ziyaretinde Akman ailesine bir ziyaret gerçekleştireceğini de söyledi.

İlker Turak