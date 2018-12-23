Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Tüm katılımcılara ve tüm iş adamlarımıza yolunuz açık olsun diyorum.Dünyanın ciddi değişimler geçirdiği dönemde DEİK'in ihracatçıların lokomotivi haline geldiği görüyoruz. DEİK'in başarısını ve yakaladığı ivmeyi çok daha yükseklere çıkaracağına inanıyorum.

Sizlerden Türkiye'nin ekonomik gücünü tüm dünyaya taşımanızı bekliyorum. DEİK, iş dünyamıza yol çizecektir. Stratejiler hakkında raporlar üretmeli ve uygulamasını sağlamalıdır. Bu yönde yapılan çalışmalarda da her zaman sizlerin yanında olacağım.

DEİK'in çalışmalarına biz hep önem verdik. Gittiğimiz her yere DEİK'i de davet ederek iş adamları arasında köprü kurduk.

Son dönemde atılan adımlar DEİK'i daha kapsayıcı, daha kuşatıcı bir yapıya kavuşturmuştur. 2002'de yola çıktığımızda 36 milyar dolar ihracatımız vardı. Şu an 170 milyar dolara geldik. Ama bunları muhalefetin başı bilmez, anlamaz. İk kat arttırdık.

2002 yılında yola çıktığımızda, bizim ihracatımız neydi? 36 milyar dolar. Şu anda nereye geldik? 170 milyar dolara geldik.

Yürürlüğe koyduğumuz düzenlemeyle 8 bin 582 ihracatçımıza yeşil pasaport imkanı getirerek, pek çok ülkeye vizesiz seyahatin yolunu açtık.

İş adamlarına yurt dışında heyecan ve girişimci ruhunu aşılayalım istiyoruz. Devlet ve hükümet başkanlarını da ülkemizde ağırlıyoruz. İran Cumhurbaşkanı Sayın Ruhani ile Çankaya Köşkü'nde iş adamlarımızı bir araya getirdik. Bunlar bir ilk... Yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.

'BENİ İPE GÖTÜRECEKLERMİŞ'

Beni ipe götüreceklermiş. Yav senin her yerin sanatçı olsa ne yazar. Biz şahadete inanmış insanlarız. Bunlar sanatçı müsvettesi. Bunun bedelini ödeyecekler. Kalkacaksın sen bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipte sallandıracaksın.