Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert açıklamalar: 'Mertçe karşımıza çıkamadıkları için..'

İşte konuşmasından satır başları:

''Bir asır önce bu toprakları kanımızla yeniden vatanımız kılmışsak bugün de bölücü heveslilerine aynı şekilde karşı çıkıyoruz. PKK terör örgütüne ve onun desteklediği siyasi partinin uzantılarına bu topraklarda yer olmadığını 31 Mart'ta göstereceğiz. Güneydoğu'da binaların altında tünelleri açanlar, hizmet için yoklar, bunlar yıkmak için varlar. Bunlar 14-15 yaşındaki sabileri analarından koparıp Kandil'e kaçıranlar değil mi? Okullarımızı, camilerimizi yakan, yıkan alçakları beraberce hezimete uğratacağız''

''Birileri kur manipülasyonuyla Türkiye'nin şahlanışını durdurmaya çalışıyor. Mertçe karşımıza çıkmadıkları için mesajlarını ya Suriye'den ya Irak'tan ya Kandil'den ya Pensilvanya'dan ya Avrupa Parlamentosu'ndan ya da 16 bin 500 kilometre uzaktan veriyorlar. Onlar bize mesajlarını piyonları aracılığıyla veriyor. Biz de onlara cevabımızı Muş'tan Rabia'mızla veriyoruz''

''34 yıldır Kürt kardeşlerimin canından beslenen canilere, PKK terör örgütüne ve onun desteklediği siyasi partiye bu topraklarda yer olmadığını Pazar günü göstereceksiniz.

Bunların hizmeti oldu mu? Bunlar çukur, çamur, çöp bunları yaptılar.

Şu anda bile o dağda Kandil'dekiler 13-14 yaşlarındaki Kürt kızlarını kaçıranlar onlar değil mi? Onlara Pazar günü bir Osmanlı tokadı yakışmaz mı? Bunlara aman yok''