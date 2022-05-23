Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert Miçotakis çıkışı

Yunanistan'ın tutumunu sert sözlerle eleştiren Erdoğan, "FETÖ terör örgütünün Avrupa'ya gidiş güzergahı şu anda Yunanistan değil mi? İçindeki terör örgütlerini besleyen o değil mi? Hepsinden öte şu anda 10'a yakın üs var Yunanistan'da ve bu üslerle acaba Yunanistan kimi tehdit ediyor. Bu üsler Yunanistan‘da niye kuruluyor. Şu anda AB ülkelerine 400 milyar avro borcu olan bir Yunanistan var. Kendisi ile yaptığımız görüşmelerde aramıza üçüncü ülkeleri sokmayalım diye mutabık kaldık. Buna rağmen bir Amerika seyahati oldu. Senatoda Türkiye aleyhine ne gerekiyorsa bu konuşmaları yaptığı gibi F16'ları sakın Türkiye'ye vermeyin demek suretiyle Amerika'ya bu şekilde adeta telkinlerde bulundu. Stratejik Konsey Toplantısı yapacaktık. Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı asla kabul etmiyorum. Çünkü biz sözünde duracak şahsiyetli, onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün, kimlerle görüşecekse, kimlere nasıl üsler kurduracaksa buyursun kurdursun. Biz bize yeteriz, biz kendimize yeteriz. F16'lar konusunda öyle zannediyorum ki herhalde Miçotakis'in ağzına bakarak kararını vermeyecektir. Özellikle İsveç, Finlandiya meselesi bu konuda kötü sicili ile her iki ülkede halen devam eden Türkiye karşıtı yaklaşımları kabul edilemez bulduğumuzu ifade ettik" dedi.

Hülya Keklik

İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri ardı ardına sıraladı