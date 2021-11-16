Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç 88 yaşında hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanı sıra birçok siyasi sosyal paylaşım sitesi Twitter hesaplarından Karakoç için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise paylaşımında, “Şair, yazar ve fikir adamı üstad Sezai Karakoç dünya sürgününü tamamlayarak Hakk'a yürüdü. Rabbim mekanını cennet, makamını âlî eylesin. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Sezai Karakoç için yayınladığı başsağlığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sakın kader deme kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardır. Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır.' Sezai Karakoç'u kaybettik. Bilgemiz, şairimiz artık aramızda değil. Başımız sağ olsun.”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı paylaşımda, “Sezai Karakoç dünya sürgününü bitirip En Sevgiliye kavuştu, bize dizeleri ve fikirleri kaldı. Diriliş Neslinin rehberi Sezai Karakoç'a Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, yaptığı paylaşımda, “Fikir dünyamızın rehberlerinden, Diriliş Nesli'nin öncüsü, Yedi Güzel Adam'dan, Üstad Sezai Karakoç "'ünya sürgünü'nü tamamlayarak ‘en sevgili'sine kavuştu. Rabbim mekanını cennet, makamını âlî eylesin inşallah” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, “Doğunun yedinci oğlu, büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç ağabeyimiz “en sevgili”ye kavuşmuş. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, “Bu büyük fikir ve şiir abidesi dünya sürgününü tamamladı. Sürgün bitti O'nun için. Evine, yurduna gitti. Dünya sürgününü bitirdiği için O'nun adına sevinç, O'nu kaybettiğimiz için hepimiz adına üzüntü duyuyoruz. Hürmetle uğurluyoruz. Rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan