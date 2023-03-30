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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sıfır Atık Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sıfır Atık Günü' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sıfır Atık Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çalışmalarımız neticesinde BM Genel Kurulu tarafından ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nü tebrik ediyorum. Değerli eşim Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde sürdürülen, bugün dünya markası haline gelen Sıfır Atık Hareketi yoluna kararlılıkla devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Çalışmalarımız neticesinde BM Genel Kurulu tarafından ilan edilen 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nü tebrik ediyorum. Değerli eşim Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde sürdürülen, bugün dünya markası haline gelen Sıfır Atık Hareketi yoluna kararlılıkla devam edecek."

Hülya Keklik

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