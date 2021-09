Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk milletinin bağımsızlığından, bayrağından ve vatanından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan eden kararların alındığı Sivas Kongresi, milletimiz için tarihi bir dönüm noktasıdır. Biz de bugün her adımımızı Sivas Kongresi'nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla atıyoruz. 2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımızı gerçekleştirmek için büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzü emin adımlarla sürdürüyoruz" dedi.



Türk milletinin bağımsızlığından, bayrağından ve vatanından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya ilan eden kararların alındığı Sivas Kongresinin, millet için tarihi bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Her türlü imkansızlık arasında Sivas Kongresi'nde ortaya konulan irade ve azimle birliğini, beraberliğini muhafaza eden Türk milleti, İstiklal Mücadelesini zaferle sonuçlandırmıştır. Biz de bugün her adımımızı Sivas Kongresi'nde alınan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık şuuruyla atıyoruz" dedi.

Erdoğan, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin, ekonomik ve siyasi bağımsızlığından asla ödün vermeden azimle çalışmaya devam ediyoruz. Aziz milletimizin iradesini her şeyin önünde tutarak, milli sınırlar içerisindeki vatan toprağının her karışına sahip çıkarak, 2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımızı gerçekleştirmek için büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşümüzü emin adımlarla sürdürüyoruz. Sivas Kongresi'nin 102. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.