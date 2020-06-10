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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyam ikizlerin ailesine geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyam ikizlerin ailesine geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyam ikizlerin ailesine geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafaları yapışık olarak dünyaya gelen, Londra’da gerçekleştirilen ameliyatın ardından Türkiye’ye getirilen Derman ve Yiğit bebeklerin babası Ömer Evrensel ve annesi Fatma Evrensel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafaları yapışık olarak dünyaya gelen, Londra'da gerçekleştirilen ameliyatın ardından Türkiye'ye getirilen Derman ve Yiğit bebeklerin babası Ömer Evrensel ve annesi Fatma Evrensel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bebeklerin ameliyatının başarılı bir şekilde geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Erdoğan, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti, çocukların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bebeklerin ve ailenin yanında olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin bütün vatandaşlarına tüm imkanlarıyla sahip çıkmayı sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ömer-Fatma Evrensel çiftini, evlatları Derman ve Yiğit ile birlikte rehabilitasyon sürecinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

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