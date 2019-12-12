Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yüzde 10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 TL'den başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız" dedi.

100 BİN KONUT İÇİN İMZALAR ATILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 100 bin konut için protokole imza attı.

240 AY TAKSİTLE VERİLECEK

Yıl başı itibariyle temeli attıktan sonra azami 1 ila 1,5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Hedefimiz zemin artı 2 zemin artı 3 bilemediniz zemin artı 4 olmak üzere vatandaşlarımızın bu binalara yerleşmeleri. Yüzde 10 peşinatın ardından kalan turarın tamamı için aylık 899 liradan başlayan taksitler 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayağız.''

YATIRIM BEDELİ 17.3 MİLYON TL

Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır. Bu konutlar 2+1 brüt, 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olarak projelendirilecek. 100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor. 100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz.

"Kanal İstanbul'a başlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En kısa zamanda ihalesini yapmak suretiyle Kanal İstanbul'a başlayacağız."