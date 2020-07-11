İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa Soykırımı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa Soykırımı' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa Soykırımı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümünde alçakça katledilen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve yakınlarına şahsım, milletim adına başsağlığı diliyorum. Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımına ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Erdoğan, paylaşımında, “Tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümünde alçakça katledilen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kederli ailelerine ve yakınlarına şahsım, milletim adına başsağlığı diliyorum. Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın başka hiçbir coğrafyasında ve hiçbir zaman yeniden yaşanmamasını diliyorum”

Erdoğan, paylaşımında bir de videoya yer verdi. Konuya ilişkin görüntülerin yer aldığı videoda Erdoğan, “Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ve tüm dünyaya ulaşan haberler dolayısıyla tarifi mümkün olmayan acılar yaşadık. O gün sizler orada hangi sıkıntıları yaşadıysanız, emin olun aynısını, üstelik de uzakta olmanın verdiği çaresizlikte burada bizler de yüreğimizde hissettik.

Elbette bazı izler silinmiyor, bazı acıların telafisi olmuyor, yitirilen gencecik fidanlar geri gelmiyor ama bizler dayanışmayı, paylaşmayı ve birlikte yaşamayı yücelten bir anlayışla istikbale bakmalı, umudu diri tutmalıyız. Burada yaşanan acıların, çekilen çilelerin dünyanın başka hiçbir coğrafyasında ve hiçbir zaman yeniden yaşanmamasını diliyorum. Katliamda hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet; ailelerine, sevenlerine ve tüm Bosna Hersekli kardeşlerime başsağlığı diliyorum” dedi.

Cevdet Fırat Aydoğmuş

 


 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.