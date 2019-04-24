Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı'na taziye

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Sirisena'ya, dün taziye mesajı gönderdiğini, ayrıca kendisini bizzat arayarak acılarını paylaşmak istediğini ifade etti. Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanları alçakça hedef alan bu insanlık dışı saldırıyı nefretle kınadığını ve en sert biçimde lanetlediğini kaydetti.

Cevdet Fırat Aydoğmuş