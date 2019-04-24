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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı'na taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı'na taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı'na taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Sirisena'ya, dün taziye mesajı gönderdiğini, ayrıca kendisini bizzat arayarak acılarını paylaşmak istediğini ifade etti. Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanları alçakça hedef alan bu insanlık dışı saldırıyı nefretle kınadığını ve en sert biçimde lanetlediğini kaydetti.  

Cevdet Fırat Aydoğmuş

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