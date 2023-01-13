Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Stokholm'deki gösteriye suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen PKK'lı grubun eylemine ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alan terör propagandasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunurken, gerçekleştirilen gösterilerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

Ahmet Furkan Gülap





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