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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tahıl Koridoru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tahıl Koridoru açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tahıl Koridoru açıklaması

Tahıl koridoru için imzalar bugün atılacak. Tüm dünyanın gözü İstanbul'dayken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan toplantı öncesi açıklama geldi. Erdoğan, ''Tahıl Koridoru ile alakalı sıkıntıları aşacağız'' diyerek dünyaya müjde vereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yeni Sergiler Açılış Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"İstanbul, ihmal ve ihanet edenleri tarihe gömmeyi çok iyi bilir"

"Bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz"

"Gözü doymazların hesaplarını ellerine tutuşturmakta kararlıyız"

"BM, Rusya, Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve dünyaya müjdeyi vereceğiz" 

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