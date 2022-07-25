Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamlarının devamında

"Mısır'la ilgili süreç de alt düzeyde devam ediyor. Bütün görüşmeler, diplomasi, bunlar devam ediyor. Üst düzeyde de bu işin olmaması söz konusu değil. Yeter ki birbirimizi anlayalım."

"Suriye, terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş durumda. Dolayısıyla Suriye'ye karşı gerek Rusya, gerekse İran'ın bir tavır belirlemesi gerekir."

"Düzenlemelerimiz fiyat artışlarındaki hızı da yavaşlattı. Petrol fiyatlarında düşüşün olumlu etkilemesini bekliyoruz. Yıllık enflasyonda düşüşü önümüzdeki şubat-mart itibarıyla belirgin bir şekilde görmeye başlarız."

"ABD'nin terör örgütüyle iş tutması kendi kazdığı çukura düşmesi sonucunu doğuracaktır. Bir terör örgütüyle mücadele için bir başka terör örgütüyle iş tutulmaz."

"Suriye, terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş durumda. Dolayısıyla Suriye'ye karşı gerek Rusya, gerekse İran'ın bir tavır belirlemesi gerekir."

"Mısır'la ilgili süreç de alt düzeyde devam ediyor. Bütün görüşmeler, diplomasi, bunlar devam ediyor. Üst düzeyde de bu işin olmaması söz konusu değil. Yeter ki birbirimizi anlayalım."

"Millet zillet, ne derseniz deyin adına bu ittifak ne yapar, kimi çıkarır bizi ilgilendirmiyor. Biz kendimizden sorumluyuz. Masanın altında ayrı, masanın üstünde ayrı hesaplar dönüyor. Böyle bir masadan memleket hayrına bir şey beklemek mümkün değil."

ifadelerini kullandı

Detaylar gelecek..