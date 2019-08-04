Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi açılış! İki dev proje birden

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Bugün bir tarih yazıyoruz. İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Bursa'ya muhteşem bir şehir hastanesi kazandırıyoruz.

TOPLAM 426 KİLOMETRE

Toplamda 426 kilometrelik İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'nun tamamını hizmete sunmuş oluyoruz. Biz eserlerimizle anılacağız. İstanbul ile İzmir arasındaki seyahati hızlı ve konforlu hale getirirken yolu da 100 km kısaltıyoruz.

MALİYETİ 11 MİLYAR DOLAR

Tekirdağ- Çanakkale- Balıkesir Otoyolu'nu bu otoyala bağlayacağız. Maliyeti 11 milyar dolar olan bu projenin ülkemize yıllık zaman katkısı 3.5 milyar dolar. Bu kazançlı, karlı bir proje. Devletin kasasından bir şey çıkıyor mu? Hayır. Otoyolumuzun Balıkesir tarafındaki açılışını da bugün Binali Yıldırım kardeşimiz yapacak.

BAYRAMLARIMIZI ACIYA DÖNDÜRMEYELİM

AK Parti iktidarının alamet-i farikalarından biri de ulaşımdır. Yol, su medeniyettir. Suyunuz yoksa gayrimedenisiniz. Bölünmüş yol uzunluğunu 26 bin 764 km'yu ulaştırdık. Otoyol uzunluğunu bugün 2 bin 875 km'ye çıkardık. Yolların kuralları var, bu kurallara uyalım. Bayramlarımızı acıya döndürmeyelim.

1.355 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ KENDİ İÇİNDE 6 İHTİSAS HASTANESİNE SAHİP

Bugün Bursa'da hizmete açacağımız 1355 yataklı şehir hastanemiz Bursa'nın güzelliğine güzellik katmış. Kendi içinde 6 ihtisas hastanesi ve diğer birimleriyle yüksek standartlara sahip bir şaheser. Ülkemizdeki şehir hastanesi sayısını 10'a yatak sayısını da 13 bin 417'ye çıkarmış olduk.

10 HASTANENİN İNŞAATI SÜRÜYOR

10 hastanenin inşaatı sürüyor. Bursa'ya yaptığımız yatırım tutarı 50 katrilyonun üzerindedir. Hizmet yarışında esamesi okunmayanların çarpıtma işine gelince en önde olmalarının takdirini milletime bırakıyorum.CHP Genel Başkanı'nın şehir hastanemize dil uzattığını görüyorum. Neymiş, şehir hastanelerinin maliyetini kimse bilmiyormuş. Kendi cebimizden para vererek yaptırmıyoruz.Bu zatın şehir hastanelerinin nasıl bir modelle yapıldığından haberi yok. Hastaneleri devlet kendisi inşa etmiyor.Yıl ay gün koyuyoruz. Bu kadar gün ay yıl çalıştırmak suretiyle bu hastaneyi yapacaksın. Buna yap-işlet-devret denir. Bu hastaneler devlet bütçesiyle yapılmış olsaydı ihale rakamı yazıyor olacaktı.