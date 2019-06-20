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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya ve TV'lerin ortak yayınında teröristbaşı Öcalan'ın HDP'ye yaptığı 'seçimlerde tarafsız kalın' çağrısı konusunda değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ben orada bir güç-iktidar mücadelesi görüyorum, bu mesajı Demirtaş'a ve dağa verilmiş bir mesaj olarak görüyorum. Öcalan elindeki gücü onlara kaptırmak istemiyor' dedi.

İşte Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları:

'Özellikle Demirtaş'ın yaptığı Twitter açıklamalarını, 7 ayrı açıklama var, biz de öğrendik. Nereye yapıyor, çok açık ve net CHP adayına destek veriyor. Burada da Apo'nun yaptığı açıklama da ilginçtir'

Burada aslında bir iktidar mücadelesi var. Bu iktidar savaşında tabi HDP, PKK kanadında yaşanan bu savaş, teröristbaşı Öcalan ve Demirtaş noktasında da ciddi bir iktidar noktasında da kayma gösteriyor. Daha da bu işin içerisinde'

'Onların kendisine ihanet ettiği inancında'

Ben bunu daha ileri taşıyorum, Avrupa'da. Bu süreç içinde teröristbaşı Öcalan kendi iktidarını bunların hiçbirine kaçırmak istemiyor. Bunla ilgili de çok sert açıklamaları var. Demirtaş'a hesap sormaktan tutun da... Onların kendisine ihanet ettiği inancında. Bu süreç içindeki açıklamada da 'Eğer siz beni destekliyorsanız, arkamdaki partiyseniz siz kendi gücünüzü ortaya koymalısınız. Bunlardan birine değil kendi tarafsızlığında olmalısınız' havası içinde. Böyle bir durum söz konusu.

 Biz sadece MHP ile kurmuş olduğumuz Cumhur İttifakıyla bunu götürüyoruz. Bunla ilgili de zaten desteğin gelmeyeceğini herkes biliyor. Burada bir liderlik mücadelesi var. Teröristbaşı Öcalan, Demirtaş'a ve dağa böyle mesaj veriyor.

'Bu oyuna gelmeyin diyorum'

Ancak burada bir şeyin üzerinde durmak istiyorum. Özellikle Kürt kardeşlerime yönelik bir mesaj olarak, Diyarbakır Belediyesi önünde ağlayan annelerle dertleştim, o zamandan itibaren biliyorum ve bu oyuna gelmeyin diyorum. Eğer hizmetse Güneydoğu'ya da Doğu'ya da bu hizmeti getiren biz olduk. Onlar çukur, hendek açtılar sizi orada bu ilkelliğe mahkum ettiler. 

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