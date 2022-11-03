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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ‘Togg' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ‘Togg' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ‘Togg' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un seri üretim bandından inen ilk akıllı cihazı C-SUV'u kullandığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından “İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı... İşte Türkiye Yüzyılı” notuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Togg’ paylaşımı - Tıkla İzle

Sosyal medya hesabından banttan indirilen ilk Togg'u kullandığı anları paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı... İşte Türkiye Yüzyılı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaştığı görüntüde kullandığı araçta bulunan Togg'un Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş'ın araç hakkında bilgiler verdiği görüldü.

Aracın sağ koltuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan otururken çift, yolculuğu Türk sanat müziği eserleriyle sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un seri üretiminin yapılacağı TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılış törenine kullandığı banttan indirilen ilk araç ile gelmişti.

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