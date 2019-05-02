Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde gündemi meşgul eden 'Türkiye İttifakı' iddialarıyla ilgili "Türkiye ittifakı diyerek 82 milyon vatandaşımın bir araya gelmesi idealini hayata geçirmeye çalışıyor. Bazıları Türkiye ittifakı ifademizden fitne çıkarma gayretinde. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in 'Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir' sözünü unutmadan, inancımıza sıkı sıkı sarılarak mücadele edeceğiz. TOBB çatı altında kucaklaşamıyorsa bunun hesabını verecek değilim. Biz hiçbir zaman kucaklaşmadan kaçmadık. Onun için Türkiye İttifakı dedik, Cumhur İttifakı dedik. Terör örgütüyle ele olanlar bizimle ittifak halinde olamazlar. Benim dört evladımın, dört Mehmedimin berat gecesinde şehit edildiği bir olayda, kusura bakmasınlar bizler buralara el bebek gül bebek gidemeyiz. Biz nereye nasıl gidileceğini çok iyi biliriz. Ve hiçbir zaman tahrik unsuru olmadık, olmayacağız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TMO'nun ton başına 1050 liradan aldığı sert ekmeklik buğday yüzde 29 artışla 1350 lira oldu. Kaliteli buğday yüzde 4 primli olarak alınacak ve ton başına fiyatı 1400 lirayı geçecek. Arpa alım fiyatı da ton başına 1100 lira olarak belirlendi. Ayrıca, 200 lira prim, mazot, gübre desteği sağlanacak" dedi.