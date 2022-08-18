Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'ya günübirlik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine günübirlik çalışma ziyareti için Lviv'e gitti. Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan hareket eden Erdoğan'ın Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy ile stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerini değerlendirmesi bekleniyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukraynalı mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecek.

BM Genel Sekreteri Guterres ile üçlü zirve

Ziyaret sırasında ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor. Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ve Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Utku Şimşek