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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van ve İstanbul mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van ve İstanbul mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Van ve İstanbul mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van’da yaşanan çığ felaketi ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da yaşanan çığ felaketi ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, “Bahçesaray'da meydana gelen çığ felaketleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası bizleri derinden üzmüş, Elazığ depremi ve İdlib'te askerlerimizin şehit edilmesi sonrası yaşadığımız acı katlanmıştır. Tüm bu hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, şehit olan askerlerimize, itfaiye mensuplarımıza, korucularımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, yaralıların acil şifa bulmasını temenni ediyorum. Art arda gelen felaketler, kazalar ve menfur saldırılar karşısında her zaman tek yürek, tek yumruk olan; gücünü, azmini ve metanetini tüm dünyaya defalarca gösteren Türkiye Cumhuriyeti, inşallah bu dönemi de Devlet-Millet dayanışmasıyla atlatacaktır. Felaketlere hazırlığımızı daha da güçlendirecek, yaralarımızı hızla saracak, afetlerden ve kazalardan etkilenen vatandaşlarımızı, şehitlerimizin ailelerini, gazilerimizi her zamanki gibi kucaklayacak ve onlara destek olacağız. İnşallah bu zor dönemlerden daha da güçlü çıkacağız” ifadelerini kullandı.

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