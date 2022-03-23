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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan voleybol takımları Eczacıbaşı Dynavit ve Halkbank'a tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan voleybol takımları Eczacıbaşı Dynavit ve Halkbank'a tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan voleybol takımları Eczacıbaşı Dynavit ve Halkbank'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Kupası'nda şampiyon olan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı ile CEV Challenge Kupası'nda 2'nci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CEV Kupası'nda şampiyon olan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı ile CEV Challenge Kupası'nda 2'nci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CEV Kupası şampiyonu olan Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımımız ile CEV Challenge Kupası'nda ikinci olan Halkbank Erkek Voleybol Takımımızı, bizlere yaşattıkları gurur için gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Mehmet Kalay
 

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