Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Xiaomi mesajı

Dünya markası Xiaomi'nin de Türkiye'de fabrika açtığını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin akıllı telefon üreticileri için üretim üssü olma yolunda ilerlediğini, Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un kurduğu fabrikada 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

Türkiye'ye yatırım yapanlara teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

“Yıllık 10 milyonun üzerinde cep telefonu satışının gerçekleştiği; Avrupa, Rusya ve Orta Doğu pazarlarının birleşme noktası Türkiye, akıllı telefon üreticileri için bölgenin üretim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Xiaomi ve iş ortağı Salcomp'un yaklaşık 30 milyon dolarlık yatırımla, 14 bin metrekare arazi üzerinde kurduğu bu fabrika, yıllık 5 milyon üretim kapasitesiyle 2 bin kişiye de istihdam sağlayacaktır.

Dünyanın koronavirüs salgını sebebiyle sancılı günler yaşadığı bir dönemde, sizlerin şahsında Türkiye'ye güvenen, ülkemizin potansiyeline ve geleceğine inanan tüm yatırımcılara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.”