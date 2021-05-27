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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 Darbesinin 61. yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, (Yeni Anayasa) çalışmalarına ilişkin ''Bizim çalışmamız bitti'' ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI  ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

-Sadece darbeciler değil, onlarla kol kola yürüyen siyasetçi profili de aynı şekilde varlığını sürdürmektedir.

-15 Temmuz Darbe girişimini ‘tiyatro' diyerek küçümsemeye çalışanlar yine bunlardır.

-Amacımız Meclisteki tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yapıcı, etkin, samimi destek vermeleridir.

YENİ ANAYASA 

Bizim çalışmamız bitti. Kendilerine sunacağız, İnşallah yıl sonuna doğru ortak bir metin haline dönüştürmenin yollarını arayacağız. Geniş bir uzlaşmayla yeni anayasayı Meclis'te kabul ettirip, milletimizin takdirine sunabilirsek çok çok güzel olacak.

- Türkiye'nin ne kadar yerli ve milli projesi varsa hepsi hedefe konularak saldırıya maruz bırakılmaktadır.

 

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