Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinin açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;
" Sevgili genç kardeşlerim, Bugün başvuru süreci başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum."
Hülya Keklik
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