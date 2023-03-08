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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Sevgili genç kardeşlerim, Bugün başvuru süreci başlayan YKS’de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum" dedi.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinin açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

" Sevgili genç kardeşlerim, Bugün başvuru süreci başlayan YKS'de her birinize şimdiden başarılar diliyor; hedeflerinize, hayallerinize en güzel şekilde ulaşmanızı gönülden temenni ediyorum."

Hülya Keklik
 

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