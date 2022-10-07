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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye 'Bir gece ansızın gelebiliriz' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye 'Bir gece ansızın gelebiliriz' yanıtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye 'Bir gece ansızın gelebiliriz' yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirdiği basın toplantısında Yunan gazetecinin “Bir gece ansızın gelebiliriz dediğinizde Yunanistan’a saldırabiliriz mi diyorsunuz?” sorusu üzerine, “Bu sadece Yunanistan için değil, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun, onlara karşı bizim cevabımız 'bir gece ansızın gelebiliriz.' Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye 'Bir gece ansızın gelebiliriz' yanıtı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir Yunan gazetecinin “Bir gece ansızın gelebiliriz dediğinizde Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?” şeklindeki sorusuna, "Bu sadece Yunanistan için değil, bizi rahatsız eden, bize saldıran hangi ülke olursa olsun, onlara karşı bizim cevabımız 'bir gece ansızın gelebiliriz.' Bunu böyle bilmeleri lazım, böyle anlamaları lazım. Şu an itibarıyla siz anladığınıza göre herhalde onlar da anlamıştır" şeklinde yanıt verdi.

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