Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a dürüst diyalog mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde temaslarını sürdürüyor. Liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaretin yanı sıra savunma ve enerji sektörlerinde de iki ülke arasında iş birliğini geliştirmenin ortak menfaat olduğunu ifade etti. Tahıl koridorunun yoğun çabalarının ardından yeniden işlemeye başladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutabakatın devamı için Avrupa Birliği'nin (AB) de üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Yunanistan'ın dürüst, samimi ve anlamlı diyaloga teşvik edilmesi gerektiğini de belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

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