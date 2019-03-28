Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yurdakul'un istifasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerini bugün Ankara'da sürdürdü. Ankara'nın ilçesi Haymana'nın ardından Erdoğan bu kez de Elmadağ'daydı. Elmadağlı vatandaşlara hitap eden Erdoğan, millete hizmetkar olmaya geldiklerini anımsatarak, Elmadağ Belediye Başkan Adayı Gökhan Küçükçelebi'nin üstlendiği sorumlulukları en güzel şekilde yerine getirdiğini söyledi. Erdoğan, kendisinin Özhaseki ve Küçükçelebi ile el ele verip Elmadağ'a hizmetlerin en güzelini getireceklerini kaydetti. 4 buçuk yıl devletin başında olacağını ifade eden Erdoğan, "Kabine aynı şekilde şuan da fakirin kabinesi. Burada farklı bir şeyler olursa uyum içinde olmadığımız birileriyle hizmet olur mu?" sorusunu yöneltti.

"Kurulan sözde mahkemeleri sineye çeker"

Ankaralının dürüst ve namuslu olduğunu, samimiyete, ahlaka ve erdeme bakacağını belirten Erdoğan, alengirli işlere bulaşanlardan, defolu hizmetlerden Ankaralının haz etmeyeceğini söyledi. Erdoğan, "Adam sahte senetlerle neler çeviriyor. Öbür taraftan vergi kaçakçılığı da yapıyor. Hayatı bunlarla geçen birisinin Ankara'mıza hizmet etmesi mümkün mü? Bunlar bay Kemal ne ise tencere kapak meselesi yuvarlanmış aynen öyle. Ankaralı onurludur eşbaşkanlardan azar yiyenlere emaneti teslim etmez. Sosyal medyadan sürekli azar işiten biri sizi temsil edebilir mi? Geçmişi ile hile ile, kirli karanlık ilişkilerle çek senet usülsüzlükleriyle dolu birine Ankara gibi bir şehir teslim edilebilir mi? Böyle bir ne Ankara, ne Elmadağ'a hayır gelmez. Defolu adaylar benim Ankaralı kardeşlerimi temsil edemez. Kandil'in uzantıları karşısında eğilip bükülenlerden başkente belediye başkanı olmaz. Daha kendi haysiyetini bile koruyamayanlardan Ankaralının emanetine sahip çıkması beklenemez. Eşbaşkanların küstahlıklarına yürekleri yetip tek söz bile söyleyemeyenler sizin hakkınızı, hukukunuzu, onurunuzu hiç koruyamaz. Bugün kendisine yapılan tehdidi sineye çeken, yarın Diyarbakır'da Mardin'de olduğu gibi belediyesinin bodrumunda atılan tokatları, kurulan sözde mahkemeleri de sineye çeker. Bugün akaretlere sesini çıkarmayan yarın belediyenin önünde hendek kazılmasına, çukur açılmasına da karşı koyamaz" şeklinde konuştu.

"Bu can, bu tende oldukça size biz bu fırsatı vermeyeceğiz"

HDP EŞ Genel Başkanı Sezai Temelli'nin batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettirileceği açıklamalarına değinen Erdoğan, Temelli'nin Kürt olmadığını belirterek, "Ya sen kimsin? Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Irak'ın kuzeyinde var, çok seviyorsan al yanına sevenlerini defolun gidin orada yaşayın. Biz size bu toprakları böldürmeyeceğiz, bu can bu tende oldukça size biz bu fırsatı vermeyeceğiz. O yüzden beka meselesi diyoruz. Cudi'de varız, Tendürek'te varız ve Kandil'de varız. Bunlar ne idüğü belirsiz" diye konuştu.

CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve sözde Saadet Partisi'nden oluşan dörtlü mekanizmayı Kandil'in yönettiğini belirten Erdoğan, "sırtımızı YPG'ye dayadık" diyen Yüksekdağ'a karşılık, "Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'a dayadık" dedi.

Erdoğan, Elmadağlı vatandaşlardan pazar günü sandığa gitmeleri yönünde duyarlılık beklediğini ifade etti. Diğer yandan Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan Adayı Nuri Yurdakul'un istifasına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Şahit olduğu ilkesizlikler karşısında kendisi de bugün adaylıktan çekilerek, 31 Mart seçimlerinde AK Parti destekleme kararı almıştır. Ben bu tavrın Saadet Partisi'ne gönül vermiş Türk kardeşlerime Elmadağ, diğer ilçelerimiz ve Türkiye genelinde örnek olmasını temenni ediyorum. İnşallah bununla birlikte Saadet Partisi'nden diğer illerde, ilçelerde böyle bir yanlışın içerisine girmiş olanların da istifalarını vermek suretiyle aynı safta birleşmeye davet ediyorum. Zira bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" mesajını verdi.

Elmadağ'a yapılacak hizmetler

Önümüzdeki dönemde Elmadağ'a kazandırılacak projeleri açıklayan Erdoğan, bir millet kütüphanesi, ev hanımları için mahalle konağı, sanayi önüne bir cep terminali, okullara mahallelere mini futbol ve voleybol sahaları yapılacağını söyledi. Erdoğan, "Kargalı Barajı Rekreasyon projemizde ilçemizin yeşil alanlarını arttırıyoruz. Mahallelerimize etüt merkezleri, kreşler ve çocuk oyun evleri ve engellilere yönelik projeleri hayata geçireceğiz. İlçemizdeki tarım ve hayvancılığı desteklemek için hibe programlarını yürürlüğe koyacağız. Mezbaha bioenerji tesisi kuracağız. Yöresel ürünlerin ve tüm değerlerin tanıtılması için pazarlar kurup festivaller organize edeceğiz. inşallah 31 Mart'tan sonra sizler için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz. Bizim en büyük gücümüz sandıkta ortaya koyduğumuz irademizdir. Seçim günü herkesin mutlaka oy vermeye gitmesini rica ediyorum. Sandığa sahip çıkmak, demokrasimizin namusuna sahip çıkmak demektir. Sandığa terk etmek ise irademizi başkalarının eline keyfine bırakmak demektir" diye konuştu.



Yağmur Yıldız - İlker Turak - Ömer Çetin - Seda Kahramantürk

