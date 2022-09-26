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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf el-Karadavi'nin ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf el-Karadavi'nin ailesine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yusuf el-Karadavi'nin ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi’nin vefatı nedeniyle oğlu Abdul Rahman Yusuf ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Yusuf el-Karadavi'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Merhum Yusuf el-Karadavi'nin hayatı boyunca Müslüman olarak nasıl yaşanması gerektiğinin en güzel örneğini sergilediğini ve inandığından taviz vermediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbim cennetiyle müşerref kılsın, rahmetiyle merhamet eylesin” duasında bulundu.

Abdul Rahman Yusuf ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, gelecek hafta İstanbul'da da bir taziye programı organize edeceklerinin bilgisini verdi.

Hülya Keklik
 

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