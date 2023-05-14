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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arkasında gören seçmen şaşırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arkasında gören seçmen şaşırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arkasında gören seçmen şaşırdı

İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi İlkokulu’na giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy kullanmak için sıraya girdi. Erdoğan'ı arkasında gören bir seçmen ise büyük şaşkınlık yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arkasında gören seçmen şaşırdı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu kullanmak için İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Saffet Çebi İlkokulu'na geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alkışlar eşliğinde okula girdi. Kimliğini çıkaran Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte sıraya girerek beklemeye başladı. Arkasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören bir seçmen şaşkınlıkla gülümsedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da gülümseten seçmen daha sonra sırasını verdi, arkaya geçti. Erdoğan, sandık görevlilerini selamladıktan sonra oyunu kullanmak için kabine geçti.

Mustafa Biçer
 

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