Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırlayan Zülfiye nine TOGG'a binince gözyaşlarını tutamadı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde geçtiğimiz yıl Aralık ayında yaşanan sel felaketinde hasara uğrayan iş yerlerini gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selden dolayı tahribat uğrayan pide dükkanını ziyaret ederek dükkanda bulunan Zülfiye Ceylan'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Bu görüşmeden günler sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zülfiye Ceylan'ın evine misafir olmuştu. Zülfiye nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazırladığı pide ve sarmaları ikram ederek, "Çok şükür evimde sevinçle ve mutlulukla ağırladım" sözlerine yer vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu sevgiyle bir anda Türkiye'nin gündemine gelen Zülfiye Ceylan, ilçede sergilenen ilk yerli ve milli otomobili TOGG'u görmek için evinden kalktı geldi. TOGG'a binen Ceylan gözyaşlarını tutamadı. Ceylan'ı vatandaşlar teselli etti.

Ertuğrul Gün

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