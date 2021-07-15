Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedeflemişlerdi! Oteldeki izler muhafaza ediliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri içinde FETÖ/PDY mensubu bir grubun 15 Temmuz günü darbe girişimi sırasında, Marmaris ilçesinde saldırdıkları 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tatili süresince çalışma ofisi olarak kullandığı ve koruması şehit Mehmet Çetin'in odası darbe girişiminin 5. yılında kapılarını İHA'ya açtı.

Otel yönetimi tarafından kapatılan ve müşteriye verilmeyen 2 odada eşyalar olduğu gibi muhafaza ediliyor.

Ziyarete ve müşteriye kapalı olan odalarda halen atılan kurşunlar ve el bombası izlerini koruyor. Girdiği çatışmada FETÖ/PDY mensubu askerler tarafından şehit edilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması Mehmet Çetin'in odası ve Erdoğan'ın çalışma ofisine hedef alınarak sıkılan kurşunlardan 120 tanesinin isabet ettiği görülüyor.

Hain darbe girişiminin olduğu geceki haliyle muhafaza edilen oteldeki görüntüler görenleri duygulandırıyor.

Güldemet Kızıl

