Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akşam yemeği Edremitli şeften

Toplu açılış töreni ve bir dizi ziyaret için Balıkesir'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın organize ettiği yemekte Edremitli Şef Ekrem Yanbolluoğlu'nun hazırladığı menü ile akşam yemeği yedi. Menüde kelle paça çorbası, Edremit erken hasat zeytinyağı, yeni hasat kırma zeytin, Kazdağları Eybek Zirvesi'nde yaşayan keçilerden elde edilen peynir, sura, çam fıstıklı ve kuş üzümlü lahana sarması, kabak çiçeği dolması, portakallı kereviz, manda yoğurdu, Balıkesir Kaymaklısı ve Edremit höşmeriminden oluştu.

Yemek sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, şef Yanbolluoğlu ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Şef Yanbolluoğlu, yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir ziyareti üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu protokol yemeğini hazırlayıp sunduk.” dedi.

Emrah Elmas



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