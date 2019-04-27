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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 5 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına yönelik kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına yönelik kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Karara göre, Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ubeyde İpek, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamile Akgül, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Aşkar ve Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Ali Yülek rektör olarak atandı.  

Muhammet Mücahit Dereli
 

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