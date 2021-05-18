Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı video konferans toplantısında yer aldı

İl Başkanı Yıldırım, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ile birlikte 81 il başkanın katıldığı toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yaptı. Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında video konferans sistemiyle bir programı gerçekleştirdik. Toplantıda Türkiye genelindeki konular hakkında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar ve il başkanları olarak rutin çalışmanlar hakkında bilgi aldık" dedi.

Cem Kaan Toka

