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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Türkiye'nin en büyüğü Etlik Şehir Hastanesi yarın açılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Türkiye'nin en büyüğü Etlik Şehir Hastanesi yarın açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Türkiye'nin en büyüğü Etlik Şehir Hastanesi yarın açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi’nin yarın açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu Türkiye'nin en büyüğü Etlik Şehir Hastanesi yarın açılıyor - Tıkla İzle

Türkiye'nin alan olarak en büyük şehir hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi, yarın Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılması beklenen törenle hizmete açılacak. Açıldığında Ankara'nın ikinci şehir hastanesi olacak Etlik Şehir Hastanesi, 1 milyon metrekare alan üzerine kurulu, 3 bin 724 yatak kapasitesi, 938 polikliniğe sahip olacak. Hastane konumu ve hizmet kapasitesi ile sadece başkente değil, çevre illere de hizmet verecek.

Kabine sonrası müjde

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından kameralar karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada en büyük sağlık yatırımlarından birisi olan Ankara'nın ikinci şehir hastanesi Etlik Şehir Hastanesinin 28 Eylül Çarşamba günü törenle hizmete açılacağını söyledi.

Oğuzhan Halil Özbek

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