Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür” dedi. Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan 52,14 oranında oy alırken 6'lı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47,86'da kaldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı 10 il...

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 10 İL...

1- BAYBURT \% 81.74

2- GÜMÜŞHANE \%77.25

3- ÇANKIRI \%75.9

4-YOZGAT \% 75.68

5- RİZE \% 75.38

6- KAHRAMANMARAŞ \% 74.84

7- AKSARAY \% 74.57

8- SİVAS \% 73.09

9- KONYA \% 72.51

10-ERZURUM \% 72.01

DEPREM BÖLGESİNDE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OY ORANLARI...

1-KAHRAMANMARAŞ \% 74.84

2-DİYARBAKIR \% 71.62

3-MALATYA \% 71.18

4-KİLİS \% 70.1

5-ELAZIĞ \% 69.49

6-ADIYAMAN \% 67.48

7-OSMANİYE \% 66.21

8-ŞANLIURFA \% 64.94

9-GAZİANTEP \% 62.56

10-HATAY \% 49.98

11-ADANA \% 46.51

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