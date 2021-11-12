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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektiği iddia edilen İsrailli 3 kişi tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektiği iddia edilen İsrailli 3 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektiği iddia edilen İsrailli 3 kişi tutuklandı

İstanbul’daki Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddia edilen İsrailli 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe ‘siyasal veya askeri casusluk’ suçundan tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektiği iddia edilen İsrailli 3 kişi tutuklandı - Tıkla İzle

İddiaya göre, geçtiğimiz gün Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nin restoran bölümüne gelen İsrailli N.O. ve M.O. adlı evli çifti ile İ.A., kule pencerelerinden çevrenin fotoğraf ve videolarını çekti. Kuledeki çekim sırasında kendi aralarında konuşan 3 şüphelinin kayıt yaptıkları sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini çekerek birbirlerine gösterdikleri öne sürüldü. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının sonrasında ‘siyasal veya askeri casusluk' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'siyasal veya askeri casusluk' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İrem Demir - Sema Demir
 

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