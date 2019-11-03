Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa'daki temasları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şanlıurfa'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Milletvekilli Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, partililer ve il protokolü karşıladı. Erdoğan'a ziyaretinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli İstihbarat Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti.

Sürpriz ziyaret kapsamında ilk olarak 20'ncı Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, burada aldıkları brifingin ardından, Barış Pınarı Harekatı'nın gerçekleştiği sınır hattında incelemelerde bulundu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki incelemelerinin ardından il merkezine geçerek Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Erin'in makamında ağırladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gerçekleşen görüşmenin ardından valilikten ayrılarak Büyükşehir Belediyesine geçti. Burada PKK/YPG terör örgütünün Suriye'nin Telabyad kentinden Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine atılan havan mermisi nedeniyle harekatın ilk sivil şehidi olan Suriye uyruklu 9 aylık bebek Muhammed Omar'ın ailesi ve kardeşleriyle görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan yakından ilgilendiği ailenin çocuklarına oyuncak hediye etti.

Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin ardından dışarıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yoğun bir kalabalık bekliyordu. Kalabalığın yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla selamlaştı. Kalabalık Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Baba” ve “Reis” diye seslendi. Yaklaşık 20 dakika boyunca kalabalığın arasında ilerleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra araca binerek Gap Havalimanına gidip Şanlıurfa'dan ayrıldı.

Bekir Basmacı - Şinasi İnan