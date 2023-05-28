Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferi Alman basınında geniş yer aldı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından dünyanın dört bir yanında kutlamalar devam ederken, Erdoğan'ın zaferi Alman basınında geniş yer buldu. Spiegel dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın zaferiyle ilgili yayınladığı haberinde, Erdoğan'ın Türkiye'nin önümüzdeki beş yılıyla ilgili sorumluluklarını yetine getirmek için hazır olduğu sözünü hatırlattı. Focus dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da destekçilerine önümüzdeki beş yıl boyunca kendisini yönetmesini mümkün kılan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevdeki Erdoğan önde”

Bild gazetesi, haberini “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevdeki Erdoğan önde” başlığıyla duyurarak, haberde, Erdoğan'ın "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu tamamladık. Bize bir demokrasi şenliği yaşattığı için halkıma teşekkür ediyorum” sözlerine yer verdi.

“Erdoğan şarkı söyledi”

Die Zeit gazetesi, Avrupalı liderlerin Erdoğan'ı tebrik ettiğini belirterek, Erdoğan'ın İstanbul'da destekçileri önünde seçimin galibi olduğunu ilan ettiğini ve otobüsün üstünden şarkı söylediğini aktardı.

“Ne yüksek enflasyon ne de yıkıcı deprem, sadık seçmenlerinin yirmi yıllık iktidardan sonra ona tekrar güvenmelerini engellemedi”

Frankfurter Algemeine gazetesi, haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mezara kadar beraberiz" sözünü başlığına taşıyarak, “Bu sefer sürpriz olmadı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beş yıl daha görevde olduğu onaylandı. Ne yüksek enflasyon ne de yıkıcı deprem, sadık seçmenlerinin yirmi yıllık iktidardan sonra ona tekrar güvenmelerini engellemedi” denildi.

Mehmet Koca



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.