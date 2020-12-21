Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla A Milli Voleybol Başantrenörü Türkiye'ye getirildi

Başantrenör Nedim Özbey'in tedavisine Türkiye'de devam edilecek

Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turunda 15 Aralık'taki maç için İspanya'nın Las Palmas kentine giden ve burada rahatsızlanarak hastaneye götürülen Galatasaray HDI Sigorta ve A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla saat 22.50 sularında Türkiye'ye getirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen ambulans uçakta bulunan 65 yaşındaki Başantrenör Nedim Özbey'in tedavisine Altunizade'de bulunan özel bir hastanede devam edilecek.

Hanifi Bayar