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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha: “Ayasofya'da namaz kılmak istiyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha: “Ayasofya'da namaz kılmak istiyorum”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği Taha: “Ayasofya'da namaz kılmak istiyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tedavi edilmek üzere Elazığ'dan İstanbul'a getirilen 6 yaşındaki Taha Sis, çektiği video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramını kutlarken, ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerif-i’nde namaz kılmak istediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tedavisini üstlendiği Taha: “Ayasofya’da namaz kılmak istiyorum” - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tedavi edilmek üzere Elazığ'dan İstanbul'a getirilen 6 yaşındaki Taha Sis'in beynindeki tümör yüzde 35 küçüldü. Hastalığı nedeniyle görme özelliğini kaybeden 6 yaşındaki Taha, yapılacak tedavinin olumlu geçmesi durumunda sağ gözüyle görme şansı bulabilecek. Ailesi ile 6,5 aydır tedavisi için İstanbul'da bulunan Taha Sis, Kurban Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayramını çektiği video ile kutladı. Sis aynı zamanda Ayasofya-i Kebir Camii Şerif-i'nde namaz kılmak istediğini söyledi.

Taha Sis çektiği videoda, “Tayyip dedeciğim bayramın mübarek olsun, ellerinden öperim. İyi ki varsın, seni çok seviyorum. Tayyip dedeciğim, Ayasofya'da namaz kılmak istiyorum. Hadi görüşürüz. Ellerinden öpüyorum” dedi.

Erkan Bay

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