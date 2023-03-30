Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzonlu askerlik arkadaşı anılarını anlattı

"Lise mezunları asteğmenlik yapsaydı ben de yapacaktım"

Trabzon'un Of ilçesinde yaşayan Hacıahmetoğlu, "Kabataş Lisesi mezunuyum. 1981 yılında askere gittim. Hasdal istihkam alayında askeri gazino da er olarak askerlik yaptım. Nuri Albayrak memleketten komşumdu. Cumhurbaşkanı ile tanışmamız onun sayesinde oldu. Yemek dağımı yapıyordum. Orada tanıdım kendisini. Askeri gazonada sadece rütbeliler yemek yiyebiliyordu. Cumhurbaşkanı yemeğe geç geliyordu biraz. Ben de neden geç geldiklerini sorunca. Namazı kıldıktan sonra geldiklerini söylediler. 'Sıcak yemek ayırayım' dedim ona 'Hayır' dedi, 'Herkes ne yiyorsa bana da ondan ver' dedi. Ayrıcalık istemezdi. Onun komutasındaki askerler onu çok seviyordu. Çok iyi bir insandı. İnsan görünce anlıyor. Taburlarımız farklıydı. O 77. piyade Alayındaydı. Ben İstihkam Alayındaydım. Tabi o zaman Cumhurbaşkanı olacağını bilmiyorduk. Cumhurbaşkanını askerden sonra 2-3 kez gördüm. Ama şuan bir görüşmemiz yok" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımız askerde asteğmendi" diyen Hacıahmetoğlu "Diploması olmadığını söyleyenler var. Ben İstanbul Kabataş Lisesi mezunuyum. Medem lise mezunları asteğmenlik yapıyordu en iyi lisede ben okudum. Ben neden asteğmen olamadım. Onbaşı bile değildim. Bu tarz şeylere milletin inandığını mı zannediyorlar. Bu adam ben askerken asteğmendi. Ben askerlik yaptığımda lise mezunları asteğmenlik yapsaydı ben de yapacaktım" dedi.

"Cumhurbaşkanımızla bir yemek yemek isterim"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile akraba olduklarını da belirten Hacıahmetoğlu, "Süleyman Soylu ile ben hala dayı çocuklarıyız. Annemle de Süleyman Soylu'nun annesi öz amca çocuğudur. Çok çalışkan bir insandır. Evine bir akşam kalmaya bile gelemiyor. İki tane arzum var. Cumurbaşkanımız ve Savcı Sayan ile bir yemek istiyorum. Savcı Sayan'ı da çok seviyorum. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Allah benim ömrümden alsın ona versin" şeklinde konuştu.

Kenan Akyüz

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