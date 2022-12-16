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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında dikkat çeken isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında dikkat çeken isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında dikkat çeken isim

Eski Maliye Bakan Mehmet Şimşek, Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte protokolden takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında dikkat çeken isim - Tıkla İzle

Avrupa'nın en büyük yer altı doğal gaz depolama tesisi Silivri'de kapasite artışıyla açıldı. Dev tesisinin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Açılışa Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de karşıladı. Eski bakan Şimşek töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte protokolden takip etti.

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