Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında dikkat çeken isim

Avrupa'nın en büyük yer altı doğal gaz depolama tesisi Silivri'de kapasite artışıyla açıldı. Dev tesisinin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Açılışa Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de karşıladı. Eski bakan Şimşek töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte protokolden takip etti.

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