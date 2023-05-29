Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferi Kilis'te coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde saat 17.00 itibariyle oy verme işleminin tamamlanmasının ardından başlayan oy sayımında sandıkların çok büyük bir kısmı açıldı. Açılan sandıkların resmi olmayan sonuçlarına göre seçim Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı.

Kutlamalara katılan AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti İl Başkanı Metin Karakuş, teşekkür konuşması yaptı. Meydanda havai fişek gösterisi yapıldı. Araçlarla konvoy oluşturan vatandaşlar da Erdoğan'a destek sloganı attı.

Okan Genç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.