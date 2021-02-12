Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti

Genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliğinden Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavisi süren kanaat önderlerinden 6 çocuk babası 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kente her geldiğinde Nazırlı'yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son gelişinde de hastanede kendisini bakanlarla birlikte ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hafız Nazırlı'yı 5'inci kez ziyaret ettiği buluşmada özel olarak hazırlanmış, mealli ve ayet ayet açıklamaları olan bir Kur'an-ı Kerim'i hediye etmişti. Nazırlı da kendisinin kaleme aldığı ‘Hafızlarıma Nasihatlerim ve Vasiyetlerim' adlı özel bir baskı kitabını hediye etmişti.

Nazırlı'nın yarın saat 14.00'da İzzetpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Harput Mezarlığına defin edileceği öğrenildi.

Kamil Can Kılıç