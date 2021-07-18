Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi Yunanistan ve GKRY'den tepki çeken açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geniş bir heyetle ziyaret gerçekleştirecek. Güvenlik kaynakları, önemli ziyaret öncesinde Yunanistan'dan gelen Ada'da çözümü önleyici ve gerilimi artırıcı açıklamalar ile Güney Kıbrıs basınında çıkan bazı haberlere tepki gösterdi. Yunan yetkililerin Kıbrıs'a yönelik "İki devletli çözüm yoktur.

Kıbrıs sorununun çözümü adayı birleştirmektir" ifadelerini eleştiren kaynaklar, Kıbrıs'ın Türkiye için mili bir mesele olduğunu belirtti. Ada'da kalıcı çözümün önemine değinen kaynaklar, "Denenmiş ve başarısız olduğu görülmüş çözüm önerilerinin tekrar tekrar görüşülmesinden hiçbir sonuç alınamayacağı açıktır. Kıbrıs'ta iki devletli yapı artık tek çözümdür" diye konuştu.

Türkiye'nin ve KKTC'nın yapıcı tutumuna rağmen Yunanistan ve GKRY'nin temelsiz ve uzlaşmaz bir tavır sergilediğini dile getiren kaynaklar, Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukunu hiçe sayan bu tutuma son verilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunların diyalog yoluyla çözülmesine yönelik gayret gösterdiğini aktaran kaynaklar, Kıbrıs dahil, mavi vatandaki hak, alaka ve menfaatleri korumaktaki kararlılığı ifade etti.

Güney Kıbrıs basınında Aşağı Pirgo'nun 20 kilometre açıklarında devriye gezen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ait bir sahil güvenlik gemisinin bir Türk gemisine uyarı ateşi açtığı ve onu kovaladığına yönelik haberlerin de gerçeği yansıtmadığını belirten kaynaklar, Yunanistan ve GKRY'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesinde bu tür haberler ve açıklamalarla gerilimi artırmaya çalıştıklarını söyledi.

Utku Şimşek



