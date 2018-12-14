Cumhurbaşkanı Erdoğan:'Kudüs 1,7 milyarlık İslam aleminin onuru namusudur'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'dan düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Konferansı'na katıldı.

Konferansta konuşan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine değinerek, "Suudi Arabistan'dan aradılar. Biz gerek babaya, gerek oğluna her şeyi anlattık. 'Özel temsilcilerimizi gönderebilir miyiz' dediler. 'Buyurun gönderin' dedik. Kendilerine anlattık. İstihbarat şeflerine elimizdeki bütün belgeleri gösterdik. Fakat bütün bunlara rağmen Krala ben şunu sordum. Bu 15 kişi İstanbul'a niye gönderildi. Bu 15 kişinin İstanbul'da ne işi var. Bunlar İstanbul'a geldiyse konsoloslukta bunlar ne iş yaptılar. Bu katili siz biliyorsunuz. Ben size adres vereyim. Bu katil bu 15 kişinin içinde dedim. İsterseniz siz bu katili çıkarırsınız. Bana kralın yanıtı şu oldu. 'Şu anda 18 kişiyi tutukladık'. Tamam da tutuklamak çıkış yolu değil.

Cezası bunların ne oldu. Yargılayamıyorsanız suçun işlediği yer İstanbul olduğu için bunu İstanbul mahkemelerinin uluslararası hukuka göre yargılaması gerekiyor. Gönderin biz yargılayalım. Geçen gün Dışişleri Bakanı açıklama yaptı. 'Gönderemeyiz' dedi. İstediğiniz zaman istediğiniz yerde vatandaşları çekip ülkenize alıyorsunuz, suçlu suçsuz demeden alıyorsunuz. Aynı zat ‘yerli işbirlikçilerle bu iş yapıldı' dedi. Konuşmamda sordum. Kimdir o yerli işbirlikçiler bunu açıklamaya mecbursun. İddia sahibi sizsiniz. O zaman bu ismi açıklamanız lazım. Sonra inkar ettiler. Veliaht prens dedi ki ‘Cemal Kaşıkçı başkonsolosluktan çıktı'. Cemal Kaşıkçı çocuk mu, oradan çıktıysa dışarıda nişanlısı var. Onu alıp ayrılmaz mıydı. Bunlar dünyayı enayi zannediyor. Bu millet enayi değil hesabı sormasını bilir" ifadelerini kullandı.

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili belgeleri isteyen tüm ülkelerle paylaştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Suudi Arabistan belgeleri almak istedi. Kusura bakmayın o kadar değil. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Verelim de ondan sonra yok mu edeceksiniz. Amerika geldi CIA dinlediler, gittiler bilgi verdiler. Almanya, Fransa, Kanda hepsine kim istiyorsa gelip dinleyebilir. Kendi istihbarat şefi bile bu bir felaket bu adam uyuşturulmuş diyor. Böyle bir şey yapılamaz diyor. Adam açık açık diyor ki 'ben kesmesini iyi bilirim' diyor. Çünkü bir morg mensubu. Bu adam bir asker üst düzey. Eninde sonunda denilen yere geldiler. Şimdi Amerikan senatosu ne diyor. Suudi yönetimini suçluyor. Daha birçok şeyler çıkacak. Buradan çok şeyler çıkar. Artık insanlık bunlara tahammül edemez" şeklinde konuştu.

'BU DAVA HEPİMİZİN ORTAK DAVASI'

Kudüs 1,7 milyarlık İslam aleminin onuru namusudur. Bu dava hepimizin ortak davası, hepimizin ortak meselesidir. Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. Kudüs'ü savunmanın insanlığı savunmak, barışı adaleti bağımsızlığı savunmak olduğu inancıyla bu meseleye en güçlü şekilde sahip çıkıyoruz. Bu süreçte sizlerin ülkemize verdiği destek sadece bugünümüz adına değil, geleceğimiz adına da hayati öneme sahiptir.