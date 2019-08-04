Cumhurbaşkanı Erdoğan:'Merkez Bankası faizleri indirdi, enflasyon da düşecek'

Erdoğan, demokrasiyi hedef alan saldırıları etkisiz hale getirdiklerini belirterek, “Ekonomimize kurulan tuzakları bir bir bozuyoruz. En son Merkez Bankası faizleri indirdi. Daha da inecek. Daha da inecek. Bak müjdeyi veriyorum. Enflasyon da düşecek. Bunu da göreceksiniz. Yatırımcı kardeşlerime buradan sesleniyorum. Yatırımcıların şehri Bursa artık mevcut yatırımlarınızı geliştirin, genişletin. Yatırımı istihdamı arttırın. Bir an önce bizler üretimi arttıralım, rekabeti arttıralım bunun yanında da inşallah büyümeyi arttıralım. Döviz kuru belli seviyenin üzerine çıkamıyor. Bankalar faiz indirimi açıklıyor. Turizmde en başarılı sezonu yaşıyoruz. 50 milyonun üzerine çıktık, artık Türkiye öyle önemli bir destinasyon ki, buraya gelmeden kimse yapamıyor. Bursa'da da görüyorsunuz. Sanayi üretiminden istihdama kadar tüm göstergelerde olumlu yönde yükseliş var. İhracatımız yıllık 170 milyar dolar sınırını geçti. Düzenli şekilde yükselmeyi sürdürüyor. Cari açığımız 58 milyar dolardan 2,4 milyar dolara geriledi” ifadelerini kullandı.

“Ekonomi bombası tuzak kuranların elinde patladı”

Yatırımcılara ve girişimcilere seslenen Erdoğan, “Ülkemizin üzerine atılmak istenen ekonomi bombası da bu tuzakları kuranların elinde patladı. Buradan tüm vatandaşlarıma çağrıda bulunuyorum. Sanayicisinden esnafına ücretli çalışanından girişimcisine kadar herkes artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulaklarını tıkayıp işine gücüne bakmalıdır. Yeni bir yatırım mı yapacaksınız yapın. Hemen başlayın. İşinizi mi büyüteceksiniz hemen kolları sıvayın, tezgahlarınız boş mu duruyor, kapisitenizi düşük mü kullanıyorsunuz. Hemen start düğmelerine basın. Girişim niyetiniz mi var hemen yarın sabah işe koyulun. Türkiye ancak üretmekle ihracatla istihdamla büyür gelişir ve zenginleşir, bekleme dönemi sona erdi. Artık çalışmak zamanı. Suriye'den Doğu Akdeniz'e kadar her yerde ülkemiz ve milletimizin hakkını hukukunu korumak için gece gündüz mücadeleye devam edeceğiz. Meclisimiz bir yandan, cumhurbaşkanlığı olarak biz bakanlarımızla, kurumlarımızla, diğer yandan Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için gereken adımları kararlılıkla atmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki bir yılı kazasız belasız geride bıraktığımızda Türkiye'ye yeni ve daha büyük şahlanış dönemine inşallah hep birlikte gireceğiz” diye konuştu.

Erdoğan ile birlikte otoyol ve Şehir Hastanesi'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan da katıldı.

Öte yandan Erdoğan Bursa'daki açılışı gerçekleştirirken telekonferansla Balıkesir'den canlı bağlantı yapan Binali Yıldırım da oradan kurdelayı kesti. Erdoğan açılışın ardından yeni otoyolu makam aracını kendisi kullanarak test etti.

Uğur Uslubaş - Abdullah Çibir - Derya Evren - Burak Türker