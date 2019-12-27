Cumhurbaşkanı Erdoğan:'Yerli otomobil fabrikası Bursa Gemlik'te yapılacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Bugün tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine şahitlik ediyoruz. Sadece işine odaklanmış profesyonel bir ekip kurup bizi bugünlere getirdiler. Çalıştılar çabaladılar bir kısmı yurt dışındaki işlerini bırakıp vatana döndü.

Türkiye yaklaşık 60 yıldır yerli otomobil hayalinin peşinden koşuyor. Yıllardır Türkiye'nin kendi otomobilini üretmesi gerektiğini, bizim montajcılıktan çok daha iyisine layık olduğunuzu hep dile getiririz. Ülkemizi 350 bini bile bulmayan otomotiv üretim potansiyelinden 1,5 milyonun üzerinde bir otomotiv üretim seviyesine çıkardık. Bu sektördeki ihracatımız 32 milyar dolara ulaştı. Ama maalesef kendi otomobilimizi üretme çabalarımızda uzun süre netice alamadık. Bu konuda birçok adım attık. Girişimde bulunduk.

HESABINI HALKIMIZA BIRAKIYORUZ

Bizim hayalimiz tüm hakları ülkemize ait olan, tasarımcılarımızın emekleriyle yoğrulan, milli teknolojilerle üretilen dünyaya adımızı duyuracak bir otomobile sahip olmaktı. Bunun için de bir babayiğit arıyorduk. Nihayetinde milletimizin bu hayaline gönül veren babayiğitler ortaya çıktı ve TOGG'u kurdu.

İçinde bulunduğumuz bu mekanı da özellikle seçtik. Burası Türkiye'nin bilişim vadisi. Burası Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek teknoloji üssü. Aslında biz bu tarihi günde iki mega projeyi aynı anda hayata geçiriyoruz. Hem bilişim vadimizin resmi açılışını gerçekleştiriyor, hem de otomobilimizin ön gösterimini sizlerle paylaşıyoruz.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil arayışı malum yeni değildi. İlk yerli otomobil denemesi olan Devrim'in hikayesi aynı zamanda bize hayallerimizin nasıl kâbusa dönüştürüldüğünün de örneğidir. İşte dışarda Devrim otomobilini gördük. Daha önce uçak yapan, motor geliştiren, silah üreten müteşebbislerimizin başına ne gelmişse, Devrim otomobilimizin başına da aynısı gelmiştir. Kimin sesi olduğu artık gün gibi aşikar olan birileri çıkıp, diğer projeler gibi bunun da hem psikolojik hem de fiili olarak sabote edildiğini görüyoruz. Zor şartlarda kurduğu silah fabrikasında hayranlıkla takip edilen kişiyi, fabrikasıyla beraber havaya uçuranların amacının ne olduğunu gördük.

Kaybettiğimiz 65 yılın hesabını sormayı halkımıza bırakıyoruz.

Türkiye artık yeni teknolojilerin sadece pazar değil. Bunları üretip pazarlayan bir ülke haline gelecek. Yazılımda sıçrama yaşayacağız. Bunun için 170 bini aşan yazılımcı sayımızı hızla 500 binin üzerine çıkaracağız.

FABRİKANIN YERİ AÇIKLANDI

Şimdi merak ediyorsunuz, Bursa'da neresi olacak diye. Onun da ben size müjdesini vereyim. Bursa- Gemlik'teki silahlı kuvvetlerimize ait olan büyükçe yerimiz var. 1 milyon metrekaresini yerli otomobil yapılacağı fabrika için tahsis edeceğiz.