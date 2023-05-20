Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman'da

6 Şubat depreminde binlerce binanın yıkıldığı, binlerce vatandaşın ise hayatını kaybettiği Adıyaman'a, hava yoluyla gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı otobüsüyle Adıyaman Havalimanından Kahta Karayolu bulunan Beşpınar Marinaya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna yüzlerce vatandaş araçlarıyla eşlik etti. Erdoğan, Beşpınar Marina'da gençlerle buluştu.

Cihan Kizir

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